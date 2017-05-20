Вперше в історії жіночого тенісу України Світоліна потрапить у Топ-8 сіяних на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна забезпечила собі потрапляння у топ-8 посіву на Ролан Гаррос.

Такий успішний посів гарантований Еліні після її виходу у фінал Відкритого чемпіонату Італії, повідомляє Sport Arena.

Другий за ліком турнір Великого Шолома цього року стартує вже зовсім скоро — основна сітка Ролан Гаррос пройде на паризьких кортах з 29 травня по 11 червня. Вперше в історії Україна буде мати свою представницю в топ-8 посіву на турнірі-мейджорі.

Нагадаємо, завдяки сьогоднішній перемозі українка посяде перший рядок у Чемпіонській гонці. Крім того, в онлайн-рейтингу WTA Світоліна йде дев'ятою і в разі перемоги над Сімоною Халеп у фіналі Риму стане шостою ракеткою світу. Це безумовно кращий показник в історії жіночого тенісу України.

Враховуючи, що друга ракетка світу Серена Вільямс на Ролан Гаррос не виступить, Еліна вперше в кар'єрі увійде в топ-8 посіву на Великому Шоломі. Харків'янка повторить досягнення Андрія Медведєва, який в кращі роки приїжджав на мейджори у статусі четвертого сіяного.