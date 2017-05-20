Збірна України з самбо завоювала ще сім медалей на чемпіонаті Європи у Мінську

Сьогодні у столиці Білорусі - Мінську - продовжився чемпіонат Європи із самбо.

У другий змагальний день збірна України виборола сім медалей – серед них п’ять срібних і дві бронзові. На жаль, нікому з українських спортсменів не вдалося повторити вчорашній непересічний успіх нашої Анастасії Шевченко, яка піднялася на найвищу сходинку у категорії до 60 кг.

Читайте такожУкраїнка Анастасія Шевченко завоювала золото чемпіонату Європи з самбо, здолавши у фіналі росіянкуВідразу п’ять наших спортсменів сьогодні пробилися у фінали у своїх категоріях, але, на жаль, всі програли вирішальні сутички, повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України.

Срібні нагороди завоювали у жіночому самбо Марія Буйок (категорія до 52 кг, Івано-Франківськ) і Галина Ковальська (до 80 кг, Одеса).

У бойвому розділі самбо також вибороли срібло Олександр Воропаєв (до 62 кг, Одеса), Дмитро Баток (до 82 кг, Київ) і Размік Тоноян (понад 100 кг, Київ).

Бронзову медаль серед жінок завоювала Юлія Храмова (до 64 кг, Київ).

Єдину поки медаль чоловічої збірної у спортивному самбо приніс Андрій Болобан (до 100 кг, Черкаси) - бронза.

Тепер доробок української збірної на чемпіонаті Європи складає 11 нагород (1–6–4).

У неділю у Мінську розіграють останні 9 медальних комплектів.