Українка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного тенісного турніру в Римі

Українка Еліна Світоліна зіграє у фіналі престижного турніру серії Premier 5 в Римі.

У півфінальному матчі українка пройшла чинну чемпіонку Ролан Гаррос іспанську тенісистку Гарбиньє Мугурусу (4:1, відмова).

У четвертому геймі Світоліна взяла подачу суперниці, використавши свій третій брейкойнт. Після цього українка взяла свою подачу і вела в рахунку - 4:1. У цей момент Мугуруса заявила, що знімається з матчу - мабуть, дала про себе знати біль у стегні, яке було забинтоване.

Українка після цієї перемоги точно очолить наступного тижня чемпіонську гонку WTA, а також дебютує на 9-й сходинці рейтингу WTA.

У фіналі турніру в Римі Світоліна зіграє з румунською тенісисткою Сімоною Халеп. Призовий фонд турніру в Римі становить 3 076 495 євро.