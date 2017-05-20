Кияни перемогли на другому етапі міжнародної велогонки Tour of Ukraine
Гонщик столичної команди «KOLSS Cycling Team» Віталій Буц став одноосібним лідером генеральної класифікації.
Київська команда «KOLSS Cycling Team» виграла другий етап головної велобагатоденки країни – Tour of Ukraine.
30 кілометрів командних перегонів між Сухолуччям і Димером, що на Київщині, «кольси» подолали за 31 хвилину і 59 секунд.
У складі команди їхали Сергій Лагкуті (переможець Tour of Ukraine 2016 року), Андрій Василюк, Михайло Кононенко, Олександр Поливода, Олександр Превар і Віталій Буц, який став одноосібним лідером генеральної класифікації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі змагань.
З другим часом фінішувала команда «Minsk Cycling Club», на третьому місці – «Vino-Astana Motors».
«Приємно, що саме українська команда стала найкращою серед представників 20-ти країн, – сказав президент «KOLSS Cycling Team» Микола Скоренко. – Наша команда доводить силу українського велоспорту на багатьох міжнародних гонках на різних континентах, тож важливо було показати результат і вдома. Втім, найцікавіше ще попереду – на двох заключних етапах очікуємо запеклу боротьбу за перемогу в загальному заліку Tour of Ukraine».
Третій етап багатоденки відбудеться в суботу в Бучі. Дистанція складається з трьох кіл загальною протяжністю 189 кілометрів.
Фініш багатоденного веломарафону запланований на неділю 21 травня, 11 годину ранку на київському Майдані Незалежності.