Кияни перемогли на другому етапі міжнародної велогонки Tour of Ukraine

Київська команда «KOLSS Cycling Team» виграла другий етап головної велобагатоденки країни – Tour of Ukraine.

30 кілометрів командних перегонів між Сухолуччям і Димером, що на Київщині, «кольси» подолали за 31 хвилину і 59 секунд.

У складі команди їхали Сергій Лагкуті (переможець Tour of Ukraine 2016 року), Андрій Василюк, Михайло Кононенко, Олександр Поливода, Олександр Превар і Віталій Буц, який став одноосібним лідером генеральної класифікації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі змагань.

З другим часом фінішувала команда «Minsk Cycling Club», на третьому місці – «Vino-Astana Motors».

«Приємно, що саме українська команда стала найкращою серед представників 20-ти країн, – сказав президент «KOLSS Cycling Team» Микола Скоренко. – Наша команда доводить силу українського велоспорту на багатьох міжнародних гонках на різних континентах, тож важливо було показати результат і вдома. Втім, найцікавіше ще попереду – на двох заключних етапах очікуємо запеклу боротьбу за перемогу в загальному заліку Tour of Ukraine».

Третій етап багатоденки відбудеться в суботу в Бучі. Дистанція складається з трьох кіл загальною протяжністю 189 кілометрів.

Фініш багатоденного веломарафону запланований на неділю 21 травня, 11 годину ранку на київському Майдані Незалежності.