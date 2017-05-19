Еліна Світоліна вперше в кар'єрі обіграла Плішкову і вийшла в півфінал турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула чергову гучну перемогу, обігравши чешку Кароліну Плишкову в 1/4 фіналу турніру серії Premier 5 в Римі.

Відмінний хардовий сезон Еліни Світоліної переріс у не менш успішний грунтовий відрізок. Однак у суперниці українці дісталася одна з найсильніших суперниць Кароліна Плішкова, яка мала стовідсотковий показник попередніх зустрічей проти Еліни - п'ять перемог у п'яти зустрічах.

На старті поєдинку Кароліну відверто лихоманило, і вона досить легко поступилася партією - 2:6.

На старті другої партії чешка також відразу ж віддала свою подачу. Здавалося, що перемога Світоліної вже не обговорюється. Але Кароліна несподівано повернулася в гру, додавши в активності і точності ударів. У середині сету вона перехопила ініціативу, а потім і повела в рахунку. Але в 10-му геймі чешка несподівано здригнулася при подачі на партію. Світоліна відчула слабину суперниці і перевела сет на тай-брейк.

Там точилася рівна боротьба і першою до сетболів дісталася Кароліна, але всі три спроби упустила. Далі вже українка вирвалася вперед, і, як і в матчі з Корне, виграла тай-брейк з нетиповим рахунком 11:9.

Еліна перервала серію з п'яти поразок проти Плішкової і в четвертий раз в сезоні здолала суперницю з топ-3.

Суперницею українки в півфіналі буде іспанка Гарбіньє Мугуруса, яка обіграла в 1/4-й Венус Уїльямс - 6:2, 3:6, 6:2.

Рим, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 8) — Кароліна Плішкова (Чехія, 2) — 6:2, 7:6 (9)