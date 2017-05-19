Молодіжна збірна України з волейболу здобула другу перемогу у відборі на чемпіонат світу-2017

Молодіжна збірна України з волейболу здобула другу перемогу у рамках відбіркового турніру чемпіонату світу-2017, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.

Вдало розпочавши турнір у Сербії у четвер матчем проти Франції (3:1), "синьо-жовті" розвинули успіх на наступний день в матчі з Болгарією.

Сьогодні, як і вчора, перемога виявилася вольовою - сюжет поєдинку з болгарами був схожий на вчорашню зустріч з "трикольоровими". Програвши першу партію збірній Болгарії, українські волейболісти у важкій боротьбі взяли три наступні - 3:1 (22:25, 26:24, 27:25, 25:21).

Тепер в активі нашої команди дві перемоги в двох матчах. Завтра о 20:00 за київським часом вирішальний матч - зі збірною Сербії.