Перший етап велобагатоденки Tour of Ukraine виграв лідер збірної України Віталій Буц

Гонщик київської команди «KOLSS Cycling Team», один з лідерів збірної України з велошосейних перегонів Віталій Буц виграв перший етап міжнародної багатоденної гонки Tour of Ukraine.

Дистанція групової гонки складала 179,1 кілометра. Після старту на центральній площі Білої Церкви понад сотня учасників з 20-ти країн світу вирушили на 7 кіл за маршрутом: Біла Церква – с. Мала Вільшанка – с. Сорокотяги – с. Озорна – с.Мала – Біла Церква.

Ця траса ставила перед велосипедистами низку непростих завдань – були і перепади висоти, і відкриті ділянки із зустрічним та боковим вітром. Тож спроби окремих гонщиків відірватися від основної групи зрештою успіху не принесли – пелотон щоразу досить легко діставав утікачів.

Перше місце розігрувалося на фініші. Найкраще підготовчу роботу для свого спринтера провела «KOLSS Cycling Team» – і Віталій Буц не підвів партнерів по команді.

«Вдома дуже важлива перемога, – говорить тріумфатор першого етапу. – Для нас хороший склався день. Спочатку намагалися на бічному вітрі порвати групу, але вітер був не сильний. Величезне спасибі хлопцям, вони дуже багато працювали і везли мене на основний фініш. І слава Богу, що у нас все вийшло і ми перемогли».

Другим фінішував ще один українець Артем Теслер («Yunnan Lvshan Landscape»), третім – латвієць Еміль Лієпін з команди «Rietumu Banka-Riga». Він же наразі очолює генеральну класифікацію.

Попереду в Tour of Ukraine ще три етапи. Сьогодні – командна гонка. Фінішує головна велобагатоденка країни в неділю, 21 травня.