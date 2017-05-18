Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Римі

У Римі завершився матч третього кола тенісного турніру Internazionali BNL d'italia, в якому українка Еліна Світоліна обіграла німкеню Мону Бартель, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:0, 6:0.

Німкеня впевнено провела перший сет, зробивши зайвий брейк на подачі українки в середині першої партії. Але, після виграшу партії вона різко здала і програла 12 геймів поспіль.

Таким чином, наша тенісистка вийшла у чвертьфінал змагань серії Premier 5.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможцем пари Тімеа Бачинські - Кароліна Плишкова.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Римі проходить з 10 по 21 травня.