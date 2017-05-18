Відомий український тенісист Андрій Медведєв зіграє на Турнірі легенд в Парижі
14:23, 18 травня 2017Інше
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Турнір легенд відбудеться в рамках Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос.
Андрій Медведєв / УНІАН
Капітан чоловічої збірної України з тенісу Андрій Медведєв візьме участь у Турнірі легенд в рамках Відкритого чемпіонату Франції в Парижі.
Сам турнір пройде з 6-го по 11 червня.
Як повідомляє sapronov-tennis.org, крім Медведєва в Турнірі легенд також зіграють такі відомі в минулому тенісисти, як Магнус Норман, Хуан Карлос Ферреро, Патрік Кеш, Фабріс Санторо, Євгеній Кафельников, Кім Клейстерс, Мартіна Навратілова, Анастасія Мискіна, Ліндсей Девенпорт, Джон Макінрой, Матс Виландер, Томас Енквіст, Горан Іванішевіч, Мансур Бахрамі та інші.
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, який є одним із чотирьох турнірів Великого шолома, стартує 22 травня.
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