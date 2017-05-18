Стартувала головна велогонка країни – багатоденка Tour of Ukraine

У Києві розпочалася найбільш престижна багатоденна велогонка в Україні – «Tour of Ukraine». У середу, 17 травня, після урочистої церемонії відкриття на старт вийшли 104 гонщика, які представляють 20 команд та 20 країн світу – Іспанію, США, Узбекистан, Аргентину, Велику Британію, Чехію, Польщу, Італію, Португалію, Казахстан, Білорусь, Азербайджан, Росію, Австрію, Німеччину, Нідерланди, Латвію, Болгарію, Ізраїль та Молдову.

У перший день гонки велосипедисти долали символічні 3,5 кілометри прологу. Ні про які відриви за таких умов мова не йшла, а боротьба за перемогу розгорнулася на самісінькому фініші. Найшвидшим у спринтерській «розбірці» виявився Степан Астафьєв («Астана Моторз», Казахстан), який вдягнув і жовту майку лідера загального заліку.

Основні баталії «Tour of Ukraine» розгорнуться вже в четвер. Дистанція першого етапу багатоденки – 179 кілометрів. Їх гонщики долатимуть дорогами Білоцерківського району. Старт – о 13:00.

«Багатоденний формат – по суті, унікальний для України, – розповідає директор міжнародної велогонки «Tour of Ukraine» Олександр Артем’єв. – Наша гонка отримала визнання ще минулого року, коли ми провели дебютний «Tour of Ukraine». Тепер ми вже досвідчені організатори, врахували і виправили дрібні недоліки – тож перегони обіцяють бути надзвичайно цікавими для глядачів і, водночас, надзвичайно складними для велосипедистів. Побачимо, чи зможе втримати титул переможця наша київська «Kolss Cycling Team».

Загалом «Tour of Ukraine» складається з чотирьох етапів. Імена переможців стануть відомі в неділю, 21 травня.