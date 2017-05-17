Українка Цуренко програла на тенісному турнірі в Римі Вінус Вільямс

У Римі закінчився матч другого раунду престижного тенісного турніру WTA категорії Premier 5 з призовим фондом 3 076 495 євро, в якому українка Леся Цуренко програла американці Вінус Вільямс, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 4:6, 3:6.

Американка мала перевагу впродовж усієї гри, яка тривала трохи більше години і легко виграла у двох партіях.

Таким чином, у турнірній сітці в одиночному розряді залишилася одна представниця України Еліна Світоліна.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Світоліна обіграла француженку Елізе Корне в двох сетах - 6:4, 7:6 (13:11).