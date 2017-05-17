Українка Еліна Світоліна пробилася в третій раунд престижного тенісного турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна у столиці Італії вийшла у третій раунд турніру престижної категорії WTA Premier 5 з призовим фондом 3 076 495 євро. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Світоліна, яка перебуває в статусі 11-го номера рейтингу WTA, почала змагання з другого раунду, де її суперницею стала француженка Елізе Корне - 42-й номер рейтингу WTA.

Українка перемогла у двох сетах - 6:4, 7:6 (13:11). Особливо драматичною була боротьба у другій партії. Вона завершилася тай-брейком, в якому Корне не реалізувала п'ять сет-болів. У кінці кінців Еліна дотиснула свою опонентку. Матч тривав 2 години 22 хвилини.

У третьому турі Світоліна зіграє з німецькою тенісисткою Моною Бартель, що посідає 60-й рядок у світовому рейтингу. Бартель обіграла у другому колі китаянку Вонг.

Сьогодні в рамках другого кола в Римі ще одна українка Леся Цуренко зіграє з американкою Венус Вільямс.