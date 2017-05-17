У Києві стартують міжнародні велоперегони Tour of Ukraine за участю спортсменів з 15 країн

13:19, 17 травня 2017
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З 17-го по 21 травня команди змагатимуться у веломарафоні довжиною більше півтисячі кілометрів.

Велобагатоденка Tour of Ukraine за участю збірних з 20 країн відбудеться вдруге / tourofukraine.org

Сьогодні в Нацоінальному комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ) у Києві відбудеться офіційний старт міжнародної велогонки Tour of Ukraine 2017. Про це УНІАН повідомили у прес-службі змагань.

На старті зберуться 20 команд з 15 країн світу. Ці багатоденні велоперегони відбудуться в Україні вже вдруге. «Тур де Франс по-українськи», як гонку охрестили в ЗМІ, успішно дебютував в 2016 році. 

Починаючи з 17 травня, упродовж п’яти змагальних днів гонщики потужних міжнародних команд боротимуться за перемогу в генеральній класифікації.

Змагатимуться учасники Tour of Ukraine 2017 на шляхах Києва та Київської області. Перший день змагань розпочнеться презентацією команд-учасниць в НК «Експоцентр України», після чого пелотон відправиться на пролог (дистанція – 4 км).

18 травня на гонщиків очікує старт в місті Біла Церква – 7 кіл, загалом – 179,1 км. Наступного дня відбудеться командна гонка на дорогах Вишгородського району. 

20 травня в Бучі стартує другий груповий заїзд, а фінальний день прийматиме столиця – заключний етап протяжністю 131 кілометр стартує на Майдані Незалежності 21 травня об 11-й годині.

Захід відбудеться за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету, Федерації велоспорту України, Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації. 

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Теги: #Київ#НОК#велоспорт