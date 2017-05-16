Росіянка Марія Шарапова не отримала перепустку на участь у Ролан Гаррос

Організатори Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ухвалили рішення не видавати росіянці Марії Шараповій wild-card ані в основну сітку змагань, ані в кваліфікацію. Про це повідомила Федерація тенісу Франції на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином, росіянка пропустить перший турнір Великого шолома після 15-місячної дискваліфікації за вживання заборонених речовин.

Читайте такожЛегенда тенісу Роджер Федерер заявив, що не зіграє на Ролан Гаррос-2017 «Wild card можна давати тим, хто повертається після травми. Але не тим, хто повертається після допінгової дискваліфікації. Мій обов'язок – захищати теніс від підозрілих результатів. Ролан Гаррос був, є і буде прозорим. Потрібно поважати спорт», – заявив голова Федерації тенісу Франції Бернар Гюдічеллі.

Варто відзначити, що 30-річна росіянка Марія Шарапова є дворазовою переможницею Відкритого чемпіонату Франції (2012, 2014).