Збірна України з художньої гімнастики стартуватиме у Будапешті на чемпіонаті Європи

16:29, 16 травня 2017
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Став відомий склад української команди на змаганнях з 19-го по 21 травня.

ukraine-rg.com.ua

19 травня в Будапешті стартує європейська першість з художньої гімнастики.

Програма змагань включає в себе індивідуальні виступи дорослих грацій та змагання у групових вправах серед юніорок.

В угорській столиці Україну представлятимуть Вікторія Мазур, Олена Дьяченко та Єва Мелещук. Про це повідомляє офіційний сайт НОК. 

Юніорська збірна буде представлена наступним складом: Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Височанська, Маріола Боднарчук.

Змагання триватимуть до 21 травня.

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Теги: #Угорщина#збірна України#чемпіонат Європи#художня гімнастика