Збірна України з художньої гімнастики стартуватиме у Будапешті на чемпіонаті Європи

19 травня в Будапешті стартує європейська першість з художньої гімнастики.

Програма змагань включає в себе індивідуальні виступи дорослих грацій та змагання у групових вправах серед юніорок.

В угорській столиці Україну представлятимуть Вікторія Мазур, Олена Дьяченко та Єва Мелещук. Про це повідомляє офіційний сайт НОК.

Юніорська збірна буде представлена наступним складом: Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Височанська, Маріола Боднарчук.

Змагання триватимуть до 21 травня.