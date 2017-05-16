Збірна України з художньої гімнастики стартуватиме у Будапешті на чемпіонаті Європи
16:29, 16 травня 2017Інше
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Став відомий склад української команди на змаганнях з 19-го по 21 травня.
Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат Європи / ukraine-rg.com.ua
19 травня в Будапешті стартує європейська першість з художньої гімнастики.
Програма змагань включає в себе індивідуальні виступи дорослих грацій та змагання у групових вправах серед юніорок.
В угорській столиці Україну представлятимуть Вікторія Мазур, Олена Дьяченко та Єва Мелещук. Про це повідомляє офіційний сайт НОК.
Юніорська збірна буде представлена наступним складом: Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Височанська, Маріола Боднарчук.
Змагання триватимуть до 21 травня.
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