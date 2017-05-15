Легенда тенісу Роджер Федерер заявив, що не зіграє на Ролан Гаррос-2017

18-разовий переможець турнірів «Великого шолома» швейцарський тенісист Роджер Федерер прийняв рішення пропустити Відкритий чемпіонат Франції.

Швейцарець, який в цьому році не зіграв жодного турніру на грунті, вирішив не брати участі в Ролан Гаррос і зосередитися на турнірах на траві і харді. Про це 35-річний тенісист повідомив на своєму офіційному сайті.

"На жаль, я вирішив не брати участь у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Я дійсно наполегливо працював на корті і поза ним протягом минулого місяця, але для того, щоб залишатися в Світовому турі ще не один рік, я відчуваю, що для мене краще пропустити грунтовий сезон в цьому році і готуватися до сезонів на траві і на харді.

Старт року був фантастичним для мене, але я вважаю, що планування буде ключем до моїх тривалих спортивних виступів. Моя команда і я прийшли до висновку, що турнір на грунті не піде на благо для мого тенісу та фізичної підготовки в залишку сезону. Я буду сумувати за французькими фанатами, які завжди так підтримували мене, і я чекаю зустрічі з ними на Ролан Гаррос в наступному році", - заявив Роджер Федерер.

Відкритий чемпіонат Франції стартує на кортах Парижа 22 травня.