Українка виграла престижну гонку з маунтінбайку в Австрії
19:10, 15 травня 2017Інше
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Українка фінішувала першою на змаганнях вищої категорії в австрійському Обертрауні.
Яна Беломоіна на гонці в Австрії / Facebook MTB Grand Prix
Українка Яна Беломоіна стала переможницею гонки вищої категорії з маунтінбайку в австрійському Обертрауні, повідомляє Xsport.
Українка, яка виступає в олімпійській дисципліні маунтінбайк крос-кантрі, подолала 5 кіл дистанції за 1 годину 31 хвилину 59 секунд.
Беломоіна випередила швейцарку Лінду Індерганд більш ніж на півтори хвилини. Третє місце посіла бронзова призерка Ріо і дворазова чемпіонка світу канадка Катарін Пендрель.
Перемога в Австрії принесла українці 90 очок до рейтингу Міжнародного союзу велосипедистів.
Станом на початок травня українка посідала 5-ту сходинку рейтингу.
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