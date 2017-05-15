Українка виграла престижну гонку з маунтінбайку в Австрії

Українка фінішувала першою на змаганнях вищої категорії в австрійському Обертрауні.

Українка Яна Беломоіна стала переможницею гонки вищої категорії з маунтінбайку в австрійському Обертрауні, повідомляє Xsport. Українка, яка виступає в олімпійській дисципліні маунтінбайк крос-кантрі, подолала 5 кіл дистанції за 1 годину 31 хвилину 59 секунд. Беломоіна випередила швейцарку Лінду Індерганд більш ніж на півтори хвилини. Третє місце посіла бронзова призерка Ріо і дворазова чемпіонка світу канадка Катарін Пендрель. Перемога в Австрії принесла українці 90 очок до рейтингу Міжнародного союзу велосипедистів. Станом на початок травня українка посідала 5-ту сходинку рейтингу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter