Українка Цуренко вийшла у другий раунд турніру в Римі, і, швидше за все, зіграє з Венус Вільямс

У Римі стартував перший раунд італійського престижного турніру серії WTA Premier 5 з призовим фондом 3 076 495 євро.

Українці Лесі Цуренко в першому колі протистояла володарка «wild-card» італійка Дебора К'єза, що посідає 470-у сходинку рейтингу.

Хоч і не без пригод, друга ракетка України добилася перемоги в двох сетах з рахунком 7:5, 6:2.

Суперник у другому раунді у Цуренко буде більш складним - ним стане переможниця пари Венус Вільямс (США) - Ярослава Шведова (Казахстан), де фаворитом є досвідчена американка.

Перша ракетка України Еліна Світоліна почне виступи в Римі з другого раунду. Її суперниця визначиться у протистоянні Елізе Корне (Франція) - Сара Еррані (Італія).