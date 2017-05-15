Українка Цуренко вийшла у другий раунд турніру в Римі, і, швидше за все, зіграє з Венус Вільямс
18:33, 15 травня 2017Інше
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У першому колі Леся Цуренко у двох сетах обіграла італійку.
Цуренко вийшла у другий раунд престижного турніру в Римі / btu.org.ua
У Римі стартував перший раунд італійського престижного турніру серії WTA Premier 5 з призовим фондом 3 076 495 євро.
Українці Лесі Цуренко в першому колі протистояла володарка «wild-card» італійка Дебора К'єза, що посідає 470-у сходинку рейтингу.
Хоч і не без пригод, друга ракетка України добилася перемоги в двох сетах з рахунком 7:5, 6:2.
Суперник у другому раунді у Цуренко буде більш складним - ним стане переможниця пари Венус Вільямс (США) - Ярослава Шведова (Казахстан), де фаворитом є досвідчена американка.
Перша ракетка України Еліна Світоліна почне виступи в Римі з другого раунду. Її суперниця визначиться у протистоянні Елізе Корне (Франція) - Сара Еррані (Італія).
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