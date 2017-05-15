3 червня в Києві відбудеться Олімпійський день

3-го червня в Києві відбуватиметься свято спорту - Олімпійський день, яке традиційно присвячене заснуванню Міжнародного Олімпійського Комітету (23 червня 1894 року), повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Всім прихильникам здорового способу життя НОК призначає зустріч на головній спортивній арені столиці – НСК «Олімпійський».

Оскільки Олімпійський день – це родинне свято спорту, то кожен зможе знайти собі заняття до душі та відчути себе справжнім олімпійцем.

Окрім традиційного символічного забігу за участю Олімпійських чемпіонів та призерів, зірок шоу-бізнесу і усіх бажаючих, відбуватимуться різноманітні спортивні активності, конкурси та вікторини.

На учасників чекає багато позитиву, гарного настрою та олімпійських подарунків, а ще можливість зустрітись зі своїм спортивним кумиром.

Подібні культурно-спортивні заходи з травня по червень пройдуть по всій країні і охоплять всі регіони України: обласні центри, міста, селища, дитячі табори тощо.