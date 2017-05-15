Олімпійська чемпіонка, яка залишила Україну, хоче знову повернутися в збірну

Олімпійська чемпіонка з веслування на байдарці Інна Осипенко-Радомська після двох років виступів за збірну Азербайджану планує повернутися додому і знову виступити за збірну України на найближчих літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020. Про це повідомляє Xsport.

Про свої плани спортсменка розповіла під час змагань на Київському водосховищі Kiev Sup&Kayak Marathon 2017, в яких Інна брала участь разом з чоловіком і за сумісництвом тренером Дмитром Радомським.

Спортсменка повідомила, що в нинішньому році вона взяла паузу, щоб присвятити себе сім'ї, але надалі планує відновити професійну кар'єру і поборотися за ліцензію на Олімпійські ігри-2020 вже у складі збірної України.

"Олімпійські ігри в Ріо були хорошим досвідом для мене, Азербайджан також був хорошим досвідом, але він залишився в історії. Думаю, що якщо вийде, повернуся додому і буду виступати за Україну. Хочу поборотися в Токіо вже за свою країну, тому що, знаєте, все-таки всередині, в крові воно залишається своє. Коли ти там, ти в принципі на роботі. Коли досягаєш результату, то немає того морального задоволення, яке ти отримуєш, коли стоїш у своїх кольорах. Тому думаю, що в майбутньому у мене все складеться", - сказала Осипенко-Радомська.

Нагадаємо, 34-річна спортсменка є повним кавалером олімпійських нагород, в її колекції п'ять олімпійських медалей. В Афінах-2004 Інна завоювала бронзу у складі української байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів, в Пекіні-2008 Осипенко-Радомська стала олімпійською чемпіонкою в байдарці-одиночці на 500 метрів, в Лондоні-2012 Інна завоювала дві срібні нагороди на дистанціях 200 і 500 метрів.

У 2014 році Осипенко-Радомська разом з тренером-чоловіком Дмитром Радомським зі скандалом пішли в збірну Азербайджану. На Олімпійських іграх в Ріо, які стали п'ятими в кар'єрі спортсменки, Осипенко-Радомська завоювала бронзову нагороду на дистанції 200 метрів.