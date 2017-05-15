Українець Сергій Стаховський вибув з сотні кращих тенісистів світу в рейтингу ATP

15 травня Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) опублікувала на своєму сайті оновлену версію рейтингу в чоловічому одиночному розряді.

Перша ракетка України Олександр Долгополов, який тривалий час не брав участь у турнірах, повернувся на корт, виступивши на турнірі серії АТР 1000 в Мадриді. Проте українцю не вдалося пробитися до основної сітки змагань – Долгополов програв у кваліфікації. У зв'язку з не дуже вдалим виступом в Мадриді український тенісист опустився на дві позиції – з 87-го місця на 89-те.

Ілля Марченко також не зміг піднятися у світовому рейтингу після майже двомісячної відсутності на кортах. Зараз українець посідає 123-е місце в рейтингу АТР, втративши одну позицію.

Найбільше знизився в списку найсильніших тенісистів планети Сергій Стаховський. Українець опустився відразу на 28 рядків через те, що не захистив свій титул в Сеулі, і тепер посідає 124-е місце, вибувши з сотні кращих.

Першою ракеткою світу залишається британець Енді Маррей. На другій сходинці втримався серб Новак Джокович, а трійку лідерів замикає швейцарець Стен Ваврінка.

Знову поліпшив свої позиції Рафаель Надаль, який 14 травня став чемпіоном турніру в Мадриді. Іспанець обійшов Роджера Федерера, посідаючи 4-у сходинку списку.