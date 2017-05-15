Еліна Світоліна втратила місце в топ-десятці у новому рейтингу кращих тенісисток планети

Жіноча тенісна асоціація опублікувала свіжий рейтинг кращих тенісисток планети.

Українка Еліна Світоліна після перебування на минулому тижні на 10-й сходинці опустилася на одну позицію і тепер посідає 11-е місце в рейтингу.

Леся Цуренко йде на 41-му місці (була 42-й), Катерина Бондаренко залишилася на 91-му місці, Катерина Козлова - 147-я (146).

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За підсумками турніру в Мадриді Анжелік Кербер обійшла Серену Вільямс і повернулась на першу сходинку рейтингу.

Чемпіонка турніру в Мадриді Сімона Халеп з 8-го місця піднялася на 4-е.