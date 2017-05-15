Українська збірна з карате, яка здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи, зустрілася із Сергієм Бубкою

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зустрівся з медалістами чемпіонату Європи з карате, їх тренерами та керівництвом Української федерації карате.

На зустрічі, що відбулася в Олімпійському домі, головний олімпієць країни тепло привітав героїв першої в історії європейської першості, що мала статус олімпійської, а її учасники розіграли не лише медалі, але й боролися за важливі рейтингові очки, необхідні для потрапляння на Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо 2020 року.

Нагадаємо, що 52-й чемпіонат Європи з карате відбувався з 4-го по 7 травня в турецькому місті Ізміт, а збірна України створила справжню сенсацію, здобувши 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.

У підсумку українці посіли 4-те загальнокомандне місце, поступившись лише визнаним грандам європейського карате – командам Туреччини, Іспанії та Італії, та випередивши такі провідні держави як Франція, Хорватія, Азербайджан, Німеччина.

«Безперечно, зараз усі думки і підготовка мають бути спрямовані на ефективну підготовку і вдалий виступ на Олімпійських іграх в Токіо. Успіх на чемпіонаті Європи – чудовий фундамент для подальшого розвитку і нових перемог», - відзначив Сергій Бубка, вітаючи і дякуючи за досягнення збірній України з карате, повідомляє офіційний сайт НОК.

«Після отримання карате олімпійського статусу ми здобули додатковий поштовх, друге дихання. На європейській першості Україна гарно заявила про себе, не лише в Європі, а й світі. До нас стали по-іншому відноситися, ще більше поважати як суперники, так і представники суддівського корпусу», - розповіла чемпіонка Європи Аніта Серьогіна.

За словами капітана збірної з карате і срібного призера європейської першості Станіслава Горуни, команда серйозно налаштована на високі олімпійські результати. «Для спортсменів підготовка важливіша за ті премії, які можливо отримати за перемоги. Ми більше прагнемо перемагати, аніж здобувати гроші. Перемоги в Туреччині – спільний результат. Підготовка до першості Старого Світу була на найвищому рівні, атмосфера в команді – гарною, залишалось думати і прагнути до перемоги. Віримо, що умови для підготовки команди будуть постійно покращуватись і ми не підведемо», - запевнив спортсмен.

Зі свого боку, президент Української федерації карате Сергій Левчук подякував Національному олімпійському комітету за підтримку: «Нам приємно і важливо відчувати себе повноправними членами Олімпійської сім’ї. Наші здобутки – це спільна перемога, досягнення всієї Олімпійської родини. Успішний виступ на чемпіонаті Європи – гарний старт на шляху до Токіо і важливо втримати цей темп, вдало подолати олімпійську кваліфікацію і поборотись за олімпійські нагороди», - підкреслив президент УФК.

Учасники зустрічі також обговорили питання подальшого розвитку карате, наголосили на важливості збільшення державної підтримки для фінансування виду спорту, інтеграції представників України в керівні органи міжнародних та європейських федерацій, можливого проведення міжнародних змагань і форумів на території нашої країни.