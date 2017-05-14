Чемпіонки України з гандболу присвятили свою перемогу в чемпіонаті воїнам АТО

Гандболістки клубу «Галичанка» (Львів), які ще наприкінці квітня оформили звання чемпіонок України сезону-2016/2017, зіграли заключний поєдинок чемпіонату з ужгородськими «Карпатами» (18:16).

По закінченні відбулася церемонія нагородження чемпіонок, повідомляє офиційний сайт ФГУ. Львівські вболівальники шквалом оплесків вітали героїнь, які втретє поспіль здобули золоті медалі першості України.

На церемонії нагородження капітан «Галичанки» Леся Смолінг подякувала всім, хто підтримував та вірив у команду.

Читайте такожЛьвівська "Галичанка" достроково виграла золото чемпіонату України з гандболу«Любі наші глядачі, вболівальники, ми безмежно вдячні вам, адже здобули цю перемогу саме завдяки вашій підтримці. Дякуємо нашому вірному фан-сектору: хлопці були з нами не лише на домашніх іграх, але й супроводжували на виїздах.

Цього сезону ми заручились підтримкою й нових вболівальників. Це військові з 2-ої Галицької бригади Національної гвардії України, а також майбутні захисники України - з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та з Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут. Дякуємо всім вам».

Свою перемогу в чемпіонаті львів’янки-гандболістки присвятили воїнам АТО.

Леся Смолінг: «Присвятити перемогу хочемо воїнам АТО, які боронять нашу землю. Адже тільки завдяки їхньому героїзму та безмежній любові до рідного краю ми маємо змогу вчитися, займатися спортом, працювати, мріяти і просто спокійно жити!»

На нагородженні «Галичанку» привітали мер Львова Андрій Садовий і президент Федерації гандболу України Андрій Мельник.

Слід відзначити, що віце-чемпіоном України стали ужгородські «Карпати», а бронзовим призером – херсонська «Дніпрянка».