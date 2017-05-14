Поліцейський мотоцикл спровокував масовий завал під час 9-го етапу велогонки Giro d'italia (відео)
Відразу кілька учасників багатоденного веломарафону отримали травми через припаркований мотоцикл супроводу.
Поліцейський мотоцикл став причиною завалу під час 9-го етапу велобагатоденки Giro d'italia.
За 14 км до фінішу один з гонщиків команди Sunweb зачепив мотоцикл, що стояв на узбіччі, і врізався в групу спортсменів з команди Sky. У результаті кілька гонщиків упали, серед їх числа і лідери команди іспанець Мікель Ланда і британець Томас Герейнт.
Через завал на цій ділянці затримався також лідер Orica-Scott Адам Йєйтс.
Переможцем 9-го етапу Giro d'Іtalia став колумбійський гонщик Наіро Кінтана з Movistar Team. Його результат проходження траси (149 км) - 3 години 44 хвилини 51 секунда, повідомляє офіційний сайт турніру.
Відео інциденту з падінням велосипедистів:
NO!!— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 травня 2017 р.
Most of @TeamSky, including @GeraintThomas86, are taken out by a police motorbike #Giro100pic.twitter.com/iPJg7iXo4K