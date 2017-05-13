Українка Харлан перемогла російську олімпійську чемпіонку та виграла етап Кубка світу з фехтування
21:45, 13 травня 2017Інше
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Наша спортсменка виступила вперше після операції на плечі і тривалого відновлення.
Харлан виграла змагання в Тунісі / REUTERS
У Тунісі завершився особистий турнір шаблістів в рамках етапу Кубка світу з фехтування, де перемогу здобула українка Ольга Харлан, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ця перемога цінна ще й тим, що наша спортсменка виступила вперше після операції на плечі і тривалого відновлення.
Харлан впевнено пройшла попередні раунди змагань, в 1/4 фіналу перемогла Лючію Мартін-Португес (15:10), у півфіналі була сильнішою за олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії (15:12), а у фіналі здолала Анну Мартон з Угорщини - 15:12.
В неділю. 14 травня, в Тунісі відбудуться командні змагання.
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