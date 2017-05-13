Українка Харлан перемогла російську олімпійську чемпіонку та виграла етап Кубка світу з фехтування

У Тунісі завершився особистий турнір шаблістів в рамках етапу Кубка світу з фехтування, де перемогу здобула українка Ольга Харлан, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ця перемога цінна ще й тим, що наша спортсменка виступила вперше після операції на плечі і тривалого відновлення.

Харлан впевнено пройшла попередні раунди змагань, в 1/4 фіналу перемогла Лючію Мартін-Португес (15:10), у півфіналі була сильнішою за олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії (15:12), а у фіналі здолала Анну Мартон з Угорщини - 15:12.

В неділю. 14 травня, в Тунісі відбудуться командні змагання.