Збірна України з волейболу виграла турнір в Івано-Франківську

В Івано-Франківську завершився міжнародний турнір з волейболу на Кубок міського голови, де національна збірна України виграла всі три матчі. повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України.

У заключному матчі, в суботу, українці обіграли команду Латвії з рахунком 3:0.

Наша збірна мала перевагу впродовж усієї гри, вигравши з труднощами лише першу партію і не мавши проблем у двох інших - 27:25, 25:21, 25:19.

Читайте такожНаціональна збірна України з волейболу обіграла молодіжну на турнірі в Івано-Франківську В свою чергу, молодіжна команда України (U-21) програла третій матч поспіль, поступившись національній команді Білорусі - 0:3 (20:25, 20:25, 12:25).

Таким чином, за підсумками турніру національна збірна України показала стовідсотковий результат - три перемоги, 9 очок з 9 можливих, різниця партій 9:1.

У Білорусі - 6 очок (різниця партій - 7:4), у Латвії - 3 (4:6), молодіжної команди України - 0 (0:9).