Українські легкоатлети виграли дві медалі на турнірі Діамантової ліги в Шанхаї

20:35, 13 травня 2017
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На подіум піднімалися Андрій Проценко та Ольга Земляк.

Ольга Земляк здобула перемогу над олімпійською чемпіонкою / sport.err.ee

У Шанхаї в суботу відбувся етап легкоатлетичної Діамантової ліги, де спортсмени збірної України здобули дві бронзові нагороди повідомляє офіційний сайт змагань.

Проценко в секторі для стрибків у висоту подолав планку на висоті 2 метри 27 сантиметрів. Він поступився лише марокканцю Мутазу Есса Баршиму (2,33) і Ю Вангу з Китаю (2,30). Лідер збірної України та один з лидерів світової легкої атлетики в цьому виді програми Богдан Бондаренко турнір пропускав.

У забігу на 400 метрів серед жінок Земляк показала результат 50,89 секунди, поступившись Шон Міллер з Багамських островів (49,44) та Наталі Хастінгс з США (49,84).

Етап в Шанхаї був другим у Діамантовій лізі-2017.

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Теги: #Китай#збірна України#легка атлетика