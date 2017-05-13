Українські легкоатлети виграли дві медалі на турнірі Діамантової ліги в Шанхаї
20:35, 13 травня 2017Інше
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На подіум піднімалися Андрій Проценко та Ольга Земляк.
Ольга Земляк фінішувала третьою в Шанхаї / sport.err.ee
У Шанхаї в суботу відбувся етап легкоатлетичної Діамантової ліги, де спортсмени збірної України здобули дві бронзові нагороди повідомляє офіційний сайт змагань.
Проценко в секторі для стрибків у висоту подолав планку на висоті 2 метри 27 сантиметрів. Він поступився лише марокканцю Мутазу Есса Баршиму (2,33) і Ю Вангу з Китаю (2,30). Лідер збірної України та один з лидерів світової легкої атлетики в цьому виді програми Богдан Бондаренко турнір пропускав.
У забігу на 400 метрів серед жінок Земляк показала результат 50,89 секунди, поступившись Шон Міллер з Багамських островів (49,44) та Наталі Хастінгс з США (49,84).
Етап в Шанхаї був другим у Діамантовій лізі-2017.
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