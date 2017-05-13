14-річна українська тенісистка Костюк виграла перший у кар'єрі турнір серед дорослих

В Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi (призовий фонд - 25 тис. доларів США), де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.

Гра, яка тривала 1 годину 11 хвилин, завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

За цей час наша спортсменка виконала 3 ейси, зробила 2 подвійні помилки, подала 51,9 відсотка точних перших подач і реалізувала 3 з 6 брейк-поінтів. Українка виграла 61 розіграш м'яча проти 49 у суперниці.

Як повідомляв УНІАН, це був перший турнір серед дорослих для нашої 14-річної спортсменки, де вона зуміла дійти до фіналу.

Тепер вона не тільки дійшла до фіналу, але і виграла титул.