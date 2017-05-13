14-річна українська тенісистка Костюк виграла перший у кар'єрі турнір серед дорослих
19:28, 13 травня 2017Інше
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Наша тенісистка перемогла на змаганнях в угорському Дунакесі.
Марат Костюк в 14 років виграла турнір серед дорослих / btu.org.ua
В Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi (призовий фонд - 25 тис. доларів США), де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.
Гра, яка тривала 1 годину 11 хвилин, завершилася з рахунком 6:4, 6:3.
За цей час наша спортсменка виконала 3 ейси, зробила 2 подвійні помилки, подала 51,9 відсотка точних перших подач і реалізувала 3 з 6 брейк-поінтів. Українка виграла 61 розіграш м'яча проти 49 у суперниці.
Як повідомляв УНІАН, це був перший турнір серед дорослих для нашої 14-річної спортсменки, де вона зуміла дійти до фіналу.
Тепер вона не тільки дійшла до фіналу, але і виграла титул.
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