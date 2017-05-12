Найсильніший гандбольний клуб України очолить польський тренер

Чотириразовий чемпіон України з гандболу, учасник плей-офф Ліги чемпіонів двох останніх сезонів ГК «Мотор» по закінченні сезону отримає нового тренера, повідомляє Xsport.

Запорізьку команду очолить перспективний польський фахівець Патрік Ромбел, якому 16 червня виповниться 33 роки. Перехід тренера в «Мотор» офіційно підтвердив нинішній клуб Ромбела - польський «Квідзин».

Читайте також"Мотор" виграв останній матч групового етапу гандбольної Ліги чемпіонівПатрік Ромбел всю кар'єру гравця провів, виступаючи за «Квідзин». Закінчив грати у 2012 році, а в 2015-му очолив «Квідзин», з яким зайняв четверте місце в польській Суперлізі в сезоні 2015/2016. В березні 2016-го Ромбел став другим асистентом головного тренера збірної Польщі, а в квітні 2017-го став головним тренером команди «Б» збірної Польщі.

Чи залишиться в «Моторі» український фахівець 51-річний Микола Степанець поки не відомо. Під керівництвом Степанця «Мотор» провів два останніх повних сезону, протягом яких двічі виходив з групи в Лізі чемпіонів участь в плей-офф турніру. На внутрішній арені «Мотор» з моменту призначення Степанця головним тренером виграв всі матчі, завоювавши титул чемпіона країни, володаря Кубка та Суперкубка України.