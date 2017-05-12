14-річна українка Марта Костюк вперше вийшла у фінал тенісного турніру серед дорослих

В Угорщині сьогодні проходять півфінальні матчі тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi (призовий фонд - 25 тьс. доларів США), де у першому півфіналі 14-річна українка Марта Костюк обіграла румунську тенісистку Олександру Каданцу (250-е місце в рейтингу WTA), повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Гра тривала 1 годину 42 хвилини. За цей час українка двічі подала на виліт, зробила 3 подвійних помилки, виконала 49,1 відсотка перших подач, реалізувала 5 брейк-поінтів з 12 можливих і виграла 70 розіграшів м'ячів проти 56 у суперниці.

Обидва сети розвивалися за схожим сценарієм. Суперниця вигравала в середині партії з рахунком 2:3, але потім програвала 4 гейми поспіль,

У фінальному матчі Костюк зіграє з переможницею пари Анастасія Зарицька (Чехія) - Бернарда Пера (США). Цікаво, що Зарицька раніше представляла Україну, але переїхала в Чехію і тепер виступає під прапором цієї країни.

Раніше на шляху до фіналу наша спортсменка здолала Кімберлі Зімерманн з Бельгії, Анну Кароліну Шимєдлову зі Словаччини та Іпек Сойлу з Туреччини, яку організатори турніру посіяли під першим номером.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Костюк виграла один з чотирьох найпрестижніших турнірів року - Відкритий чемпіонат Австралії - в юніорському розряді.