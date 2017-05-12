Європейська ассоціація легкої атлетики складе план міжнародних змагань для України

В перший день перебування в Україні делегація керівників Європейської Атлетики легкої атлетики на чолі з президентом ЄА Свейном Арне Хансеном зустрілася з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Також на цій зустрічі були присутні члени Ради ЄА Мартон Гулай та Грегор Бенчіна, президент НОК України Сергій Бубка та президент ФЛАУ Ігор Гоцул.

Прем’єр-міністр зауважив, що Україна має багатий досвід проведення різноманітних масштабних заходів. Один з яскравих прикладів – Євробачення. Але в цьому переліку є низка і великих міжнародних спортивних змагань. Минулого місяця у Києві на високому організаційному рівні відбувся чемпіонат світу з хокею (дивізіон 1-А), найближчим часом на нас очікують чемпіонати Європи з боксу та зі стрибків у воду. Також ми усі пам’ятаємо, як блискуче було проведено у 2013-му році у Донецьку юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики. І пан Гройсман заявив, що Україна зацікавлена в проведенні у себе змагань і заходів Європейської Атлетики.

Керівники ЄА у свою чергу також виказали зацікавленість у цьому. Адже, за їх словами, Україна славиться сильними спортсменами і є дуже цінним партнером і одним з найяскравіших і могутніх членів європейської легкоатлетичної родини. З цієї причини, а також розуміючи, що наша держава зараз як ніколи потребує підтримки європейської сім’ї, ЄА також готова йти нам на зустріч. Тому було досягнуто домовленість, що буквально впродовж декількох днів, поки пан Хансен знаходиться в Україні, буде складено перелік змагань та заходів, які можуть бути проведені в Україні. Він буде переданий Прем’єр-міністру і обидві сторони докладатимуть зусиль, щоб ці змагання та заходи відбулися.

Також під час зустрічі президент ЄА відзначив ті рішучі кроки, до яких вдається Україна у реформуванні спорту. Він пам’ятає свій нещодавній візит на спортивний конгрес, який проводився в Україні, і де обговорювалися ці реформи. Від імені ЄА він наполегливо рекомендував нашій країні довести їх до логічного завершення і виказав готовність Європейської Атлетики допомагати нам в їх реалізації на експертному та консультативному рівні.

Окрім цього пан Хансен високого оцінив зусилля нашої країни у напрямку антидопінгової діяльності. Він особисто подякував Прем’єру за те, як оперативно було підготовлено нову редакцію Закону про протидію допінгу в спорті, і як швидко його було прийнято українським Парламентом. Це дозволило розв’язати достатньо складну ситуацію, коли ми не мали права перевіряти проби в українській лабораторії, і в той же час, відповідно до старого законодавства, не мали права відправляти проби в лабораторії, акредитовані Всесвітньою Антидопінговою агенцією. Тепер, коли це питання вирішено, Україна має можливість вести ефективну антидопінгову діяльність.

12 травня делегація Європейської Атлетики відвідає Луцьк, де, зокрема, візьме участь в церемонії урочистого відкриття міжнародної матчевої зустрічі юніорських збірних України, Ізраїлю, Кіпру, Румунії ті Білорусі.