Національна та молодіжна збірні України з волейболу виграли свої перші матчі на турнірі у Івано-Франківську

У Івано-Франківську розпочався міжнародний турнір з волейболу на Кубок міського голови, де в перший день свої перші перемоги здобули національна та молодіжна збірні України, повідомляє офіційний сайт ФВУ.

Національна збірна України стартувала з вольової перемоги над білорусами, програвши першу партію, але вигравши три наступні. У свою чергу, молодіжна команда виграла три партії поспіль у команди Латвії.

11 травня. Івано-Франківськ. Манеж коледжу фізвиховання.

Латвія – Україна (U-21) – 0:3 (12:25, 18:25, 11:25)

Україна: Полуян (к), Остапенко, Головень, Півень, Клепко, Оніпко; Кучер (л), Канаєв (л), Лиходід, Плясецький, Вієцький. Тренер – Микола Пасажін

Тривалість матчу: 64 хв. (22+22+20).

Україна – Білорусь – 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:16)

Україна: Дьячков, Сторожилов (к), Дрозд, Куцмус, Тевкун, Рябуха; Фомін (л), Ковальчук, Тупчій. Тренер – Угіс Крастіньш.

Тривалість матчу: 96 хв. (22+27+25+22).