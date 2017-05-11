Стаховський програв у чвертьфіналі тенісного Challenger в Узбекистані

У Карші (Узбекистан) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру серії ATP Challenger Tour з призовим фондом $75 тис., в якому українець Сергій Стаховський поступився Юкі Бхамбрі з Індії, повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.

Матч завершився з рахунком 2:6, 4:6.

Гра тривала 1 годину 9 хвилин.

Цікаво, що суперник Стаховського на даний момент займає 273-е місце в світовому рейтингу.

Українець займає 96-й рядок у світовому рейтингу, був єдиним представником Топ-100 світового рейтингу на цьому турнірі, посіяний організаторами під 1-м номером і був головним фаворитом на перемогу в турнірі.

Як повідомляв УНІАН, в 1/8 фіналу турніру в Карші Стаховський обіграв Каріма-Мохамеда Маамуна з Єгипту.