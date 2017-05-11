Микола Нижник та Вікторія Калюжна визнані найкращими легкоатлетами квітня в Україні
14:15, 11 травня 2017Інше
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Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні.
Микола Нижник став чемпіоном України з бігу на 10000 метрів / facebook.com/kolyanizhnik
Федерація легкої атлетики України оприлюднила імена найкращих спортсменів країни за підсумками квітня, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.
І у чоловіків, і у жінок члени Ради ФЛАУ, журналісти та вболівальники віддали перевагу переможцям чемпіонату України з бігу на 10000 метрів, який проходив 30 квітня у Черкасах. Серед чоловіків найкращим було визнано Миколу Нижника, серед жінок – Вікторію Калюжну.
Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
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