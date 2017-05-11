Вбивцю дворазової призерки чемпіонату світу з біатлону Демиденко засудили до довічного ув`язнення

Кролевецьким відділом Шосткинської місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення стосовно 37-річного жителя Глухівського району, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, за обвинуваченням в умисному протиправному заподіянні смерті дворазовій призерці чемпіонату світу з біатлону, повідомляє Прокуратура Сумської області.

У червні 2013 року Олену Демиденко знайшли вбитою у Глухові Сумської області. Закривавлене тіло спортсменки знайшли на порозі власного будинку. На тілі нарахували 16 ножових поранень. Вбивство було скоєно у день народження спортсменки, якій виповнилося 28 років.

Демиденко двічі ставала призеркою чемпіонату світу з літнього біатлону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вбивства дівчини причетний її співмешканець - Самарін Роман Вікторович. Він був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Через деякий час правоохоронці встановили, що він дійсно переховується на території іншої країни, де скоїв крадіжку і вже відбуває покарання. Працівники поліції підготували процесуальні документи на його екстрадицію та наприкінці серпня 2016 року підозрюваного було етаповано в Україну.

10 травня за вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) КК України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.