Волейбольна збірна України зіграє в Івано-Франківську вперше під орудою тренера-іноземця
Турнір в Івано-Франківську 11-13 травня стане етапом підготовки збірної України до матчів кваліфікації чемпіонату світу.
11-13 травня у рамках святкування Дня міста в Івано-Франківську відбудеться міжнародний волейбольний турнір за участю чоловічої національної збірної з волейболу та юніорської команди U-21.
Обидві збірні готуються до відбіркових турнірів за вихід на чемпіонат світу, і нинішні змагання стануть генеральною репетицією для "синьо-жовтих".
Окрім українських збірних участь у турнірі на Кубок міського голови візьмуть команди Латвії та Білорусі, повідомляє офіційний сайт ФВУ.
Розклад ігор
11 травня
14:00 - Латвія - УКРАЇНА U-21
17:00 - УКРАЇНА - Білорусь
12 травня
13:00 - Латвія - Білорусь
15:00 - УКРАЇНА - УКРАЇНА U-21
13 травня
14:00 - Білорусь - УКРАЇНА U-21
16:30 - УКРАЇНА - Латвія
Вперше біля керма головної команди України знаходиться іноземний спеціаліст - литовець Угіс Крастінш, для якого нинішній турнір стане бойовим хрещенням на посаді наставника української збірної.