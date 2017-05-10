Волейбольна збірна України зіграє в Івано-Франківську вперше під орудою тренера-іноземця

11-13 травня у рамках святкування Дня міста в Івано-Франківську відбудеться міжнародний волейбольний турнір за участю чоловічої національної збірної з волейболу та юніорської команди U-21.

Обидві збірні готуються до відбіркових турнірів за вихід на чемпіонат світу, і нинішні змагання стануть генеральною репетицією для "синьо-жовтих".

Окрім українських збірних участь у турнірі на Кубок міського голови візьмуть команди Латвії та Білорусі, повідомляє офіційний сайт ФВУ.

Розклад ігор

11 травня

14:00 - Латвія - УКРАЇНА U-21

17:00 - УКРАЇНА - Білорусь

12 травня

13:00 - Латвія - Білорусь

15:00 - УКРАЇНА - УКРАЇНА U-21

13 травня

14:00 - Білорусь - УКРАЇНА U-21

16:30 - УКРАЇНА - Латвія

Вперше біля керма головної команди України знаходиться іноземний спеціаліст - литовець Угіс Крастінш, для якого нинішній турнір стане бойовим хрещенням на посаді наставника української збірної.