Українець Стаховський вийшов у чвертьфінал тенісного турніру ITF в Узбекистані

Друга ракетка України Сергій Стаховський пробився у чвертьфінал тенісного турніру ITF серії "Челленджер" у Карші (Узбекистан) з призовим фондом $75,000. Про це повідомила Sport Arena.

Сергій Стаховський підтверджує статус лідера посіву в Карші. У другому колі українець розібрався з єгиптянином Карімом-Мохамедом Маамуном. Перший сет наш тенісист взяв з одним брейком, а в другому переміг на тай-брейку.

Зустріч тривала 81 хвилину. На рахунку Сергія 13 ейсів, одна подвійна помилка і один реалізований брейк-пойнт з трьох.

Стаховський здобув 16-ту перемогу в 31-му матчі сезону і в третій раз за рік зіграє в 1/4 фіналу «челленджера». Далі українець зустрінеться з Юкі Бхамбрі з Індії.

Не підтримав почин співвітчизника Владислав Манафов, який вперше виступав у другому раунді «челленджера». Українець поступився білорусу Ярославу Шило. Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин. На рахунку Владислава п'ять ейсів, чотири подвійні помилки і один брейк.

2-й раунд

Сергій Стаховський (Україна, 1) — Карім-Мохамед Маамун (Єгипет) — 6:4, 7:6 (5)

2-й раунд

Ярослав Шило (Білорусь) — Владислав Манафов (Україна) — 7:6 (4), 7:5