На четвертому етапі велогонки Giro d'italia завалилися відразу два російських гонщика, один травмований

На Апеннінах сьогодні відбувся 4-й етап знаменитої велогонки Giro d'Italia, яка в цьому році відзначає свій столітній ювілей.

9 травня гонщикам належало подолати один з найскладніших етапів багатоденки - підйом на гірську вершину Етна, відому завдяки найвищому в Європі діючому вулкану.

Читайте такожСтарт ювілейної 100-ї велогонки Giro d'italia приніс сенсацію від дебютантаОстанні 18 км на фініші етапу йдуть під крутим кутом вгору — це давало підстави очікувати будь-яких форс-мажорів. Правда, несподіванки сталися раніше. На під'їзді до основного підйому лідер загального заліку Giro d'Italia Фернандо Гавірія заплутав частину групи гонщиків, обравши невірний марштрут на розв'язці. В результаті сталося падіння двох російських велосипедистів Павла Кочеткова і Ільнура Закаріна. Кочетков в результаті падіння зламав ключицю і тепер не зможе продовжити участь у Giro d'Italia.

Ільнур Закарін продовжив гонку і фінішував на другому місці. Росіянин не зміг наздогнати словенця Яна Поланца, який прийшов до фінішу першим.

У загальному заліку лідерство перейшло Бобу Юнгельсу з Люксембурга, який перевдягнеться у традиційну для Giro рожеву майку лідера.