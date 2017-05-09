Чоловіча збірна України виграла золото на чемпіонаті світу з шашок-100 в бліці

Каскадом нагород відзначилися українські спортсмени в одному з найпрестижніших інтелектуальних видів спорту - міжнародних шашках, в якому в останні роки домінували спортсмени Росії.

9 травня, в останній день чемпіонату світу з шашок-100 в бліці, який проходив у турецькому Ізмірі, чоловіча збірна України у складі харків'янина Юрія Анікєєва і дніпрянина Артема Іванова завоювала перше місце. Про це УНІАН повідомила Федерація шашок України.

Крім того, індивідуальною нагородою в цьому ж вигляді шашок відзначився Юрій Анікєєв, який став срібним призером першості планети.

Читайте такожШашист Анікєєв: Міжнародної федерації шашок не сподобалося, що я скрізь мелькаю у вишиванці... Відкрито в провину це ніхто не ставив, але в кулуарах про це говорилиПерше місце у найшвидшій з шашкових програм - бліці - 5 хвилин на партію посів Жан-Марк Нджофанг з Камеруну. Українець Юрій Анікєєв впевнено завоював срібло, випередивши багаторазового чемпіона світу з Росії Олексія Чижова. Таблицю чоловічого турніру можна побачити тут.

Підтримала медальний темп і жіноча команда України у бліці. Українки Ольга Балтажі і Вікторія Мотричко завершили командні змагання зі срібною нагородою.

Починаючи з 1 травня в Ізмірі проходив цикл змагань з шашок-100. Як повідомляв УНІАН, чемпіоном світу зі швидких шашок став міжнародний гросмейстер Артем Іванов з Дніпра. У жінок срібло в активі міжнародного гросмейстера Ольги Балтажі з Івано-Франківська.

Також необхідно відзначити успіх на Кубку світу міжнародного гросмейстера Вікторії Мотричко з Одеси. Вона билася в змішаному турнірі чоловіків і жінок, і в жіночому заліку стала переможницею Кубка світу-2017 в Туреччині.