Українець Артем Іванов завоював звання чемпіона світу з шашок-100 в турецькому Ізмірі

З 6-го по 7 травня в Ізмірі (Туреччина) відбувся чемпіонат світу з шашок-100 (швидкі шашки). Турнір зібрав більшість найсильніших спортсменів світу, повідомила кореспонденту УНІАН Федерація шашок України.

Міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов завоював звання чемпіона світу. Це перше подібне досягнення в історії українських шашок.

На турнірі українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів - Олександра Гетьманського, Олександра Шварцмана і Олександра Георгієва.

Дніпрянин Артем Іванов уже мав у своєму послужному списку звання чемпіона Європи з швидких шашок в 2014 році. На першості планети раніше найвищим досягненням для нього було четверте місце.

Срібну медаль чемпіонату світу-2017 для України завоювала Ольга Балтажі з Івано-Франківська.

У командному заліку чемпіонату світу з шашок-100 і чоловіча, і жіноча збірні України посіли другі місця. У складі української команди срібні медалі виборов дует Артем Іванов та Денис Шкатула. Аналогічного успіху в жіночій команді домоглися Ольга Балтажі і Вікторія Мотричко.

Сьогодні почався ще один вид програми чемпіонату світу з шашок-100 - бліц, де українці також претендують на медалі.