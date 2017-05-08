Українка Еліна Світоліна вибула з престижного тенісного турніру WTA в Мадриді

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна програла у стартовому раунді іспанського турніру Premier Mandatory в Мадриді, спіткнувшись на китаянці Чжен Сайсай. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Еліна Світоліна прибула до Мадрида, маючи в активі три титули в нинішньому сезоні і рекордні 26 виграних матчів. Українка стала чемпіонкою Тайбея і Дубая в лютому, а тиждень тому здобула титул у Стамбулі.

Особистим рекордом Світоліної в столиці Іспанії був лише вихід у другий раунд.

Проти Чжен Сайсай Еліна вже грала на переможному для себе турнірі в Дубаї, впевнено перемігши суперницю у другому колі. З того часу китаянка додала, відмінно провівши серію домашніх турнірів. В Мадрид вона приїхала в ранзі 67-ї ракетки світу і вперше потрапила тут до основної сітки, подолавши кваліфікацію.

У першому сеті Сайсай виконала неймовірні 93% першої подачі, але не дуже високій китаянці це не допомогло. Світоліна виграла перший сет - 6:2.

У другій партії Еліна відчувала проблеми на другій подачі і часом поступалася опонентці в активності.Тим не менш саме українка першою заробила матчбол за рахунку 5:4, який китаянка відіграла ударом під лінію. Сайсай відіграла і другий матч-пойнт, а на тай-брейку з рахунку 2:4 забрала п'ять розіграшів поспіль. Таким чином, Світоліна віддала фактично виграну партію.

У вирішальному сеті Сайсай намагалася атакувати, тоді як Світоліна далеко заходила за задню лінію і віддавала ініціативу. Це коштувало їй програшу в сеті. Еліна зазнала сьомої поразки за рік і вперше з 2014-го залишила Мадрид вже на старті.

Еліна Світоліна (Україна, 11) — Чжен Сайсай (Китай) — 6:2, 6:7 (4), 3:6