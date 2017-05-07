Українець Павло Тимощенко став бронзовим призером етапу Кубка світу з сучасного п'ятиборства
На кожному з трьох етапів Кубка світу в нинішньому сезоні Тимощенко входив у трійку кращих.
Срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року українець Павло Тимощенко увійшов до трійки призерів на третьому етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який пройшов у Кечкемете (Угорщина). Перемогу здобув француз Валентен Прад, друге місце посів угорець Бенце Деметер. У Тимощенка - третій результат.
Читайте такожПризер Ріо-2016 Тимощенко: У нас немає жодної комплексної бази для занять п'ятиборством. В Україні такого немає взагалі. Для світу це була б дивна ситуаціяБронза в Угорщині - вже третя нагорода Тимощенка в цьому сезоні (після срібла на першому етапі Кубка світу в США і золота на другому етапі в Єгипті).
Високе сьоме місце на етапі Кубка світу в Угорщині посів ще один українець Денис Павлюк - це його кращий результат у кар'єрі.
Наступний етап Кубка світу пройде з 25-го по 29 травня в Джонкове (Польща).
Сучасне п'ятиборство. Кубок світу. Третій етап. Кечкемет, Угорщина
Чоловіки. Особиста першість
1. Валентен Прад (Франція) – 1464 очок
2. Бенце Деметер (Угорщина) – 1463
3. Павло Тимощенко (УКРАЇНА) – 1461