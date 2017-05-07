Українець Павло Тимощенко став бронзовим призером етапу Кубка світу з сучасного п'ятиборства

Срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року українець Павло Тимощенко увійшов до трійки призерів на третьому етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який пройшов у Кечкемете (Угорщина). Перемогу здобув француз Валентен Прад, друге місце посів угорець Бенце Деметер. У Тимощенка - третій результат.

Читайте такожПризер Ріо-2016 Тимощенко: У нас немає жодної комплексної бази для занять п'ятиборством. В Україні такого немає взагалі. Для світу це була б дивна ситуаціяБронза в Угорщині - вже третя нагорода Тимощенка в цьому сезоні (після срібла на першому етапі Кубка світу в США і золота на другому етапі в Єгипті).

Високе сьоме місце на етапі Кубка світу в Угорщині посів ще один українець Денис Павлюк - це його кращий результат у кар'єрі.

Наступний етап Кубка світу пройде з 25-го по 29 травня в Джонкове (Польща).

Сучасне п'ятиборство. Кубок світу. Третій етап. Кечкемет, Угорщина

Чоловіки. Особиста першість

1. Валентен Прад (Франція) – 1464 очок

2. Бенце Деметер (Угорщина) – 1463

3. Павло Тимощенко (УКРАЇНА) – 1461