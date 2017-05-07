Українські синхроністки на етапі Світової серії в Торонто стали кращими у всіх видах програми
Українки вибороли золоті нагороди в шести видах з шести можливих.
В останній день етапу Світової серії з синхронного плавання в канадському Торонто українські спортсменки виграли у фіналі довільної програми в командних змаганнях, повідомляє Xsport.
Читайте такожУкраїнка Ганна Волошина стала першою на етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто Підопічні Світлани Саідової отримали від суддів оцінку 92.6333. Суперницями українок були п'ять команд канадських центрів синхронного плавання.
Таким чином українські синхроністки в Торонто виграли всі шість видів, в яких брали участь.
Як повідомляв УНІАН, Ганна Волошина виграла фінали в технічній і довільній програмах солісток. У фіналах технічної та довільної програми дуетів переміг дует Волошиної та Єлизавети Яхно. Рівних українській збірній не було і в змаганні команд в технічній та довільній програмах.
Крім України в етапі Світової серії також брали участі декілька канадських команд, а також синхроністки Колумбії та Нової Зеландії.