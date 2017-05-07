Українські синхроністки на етапі Світової серії в Торонто стали кращими у всіх видах програми

В останній день етапу Світової серії з синхронного плавання в канадському Торонто українські спортсменки виграли у фіналі довільної програми в командних змаганнях, повідомляє Xsport.

Читайте такожУкраїнка Ганна Волошина стала першою на етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто Підопічні Світлани Саідової отримали від суддів оцінку 92.6333. Суперницями українок були п'ять команд канадських центрів синхронного плавання.

Таким чином українські синхроністки в Торонто виграли всі шість видів, в яких брали участь.

Як повідомляв УНІАН, Ганна Волошина виграла фінали в технічній і довільній програмах солісток. У фіналах технічної та довільної програми дуетів переміг дует Волошиної та Єлизавети Яхно. Рівних українській збірній не було і в змаганні команд в технічній та довільній програмах.

Крім України в етапі Світової серії також брали участі декілька канадських команд, а також синхроністки Колумбії та Нової Зеландії.