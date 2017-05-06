Українка Леся Цуренко поступилася третій ракетці світу Кароліні Плішковій в Мадриді
18:39, 06 травня 2017Інше
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Цуренко не змогла подолати бар'єр першого раунду, поступившись чешці в трьох сетах.
Леся Цуренко поступилася третій ракетці світу / sapronov-tennis.org
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти у другий раунд престижного турніру WTA Premier Mandatory Mutua Madrid.
У стартовому матчі киянка за 2 години 10 хвилин поступилася третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії: 6-7(5), 6-2, 2-6, повідомляє офіційний сайт WTA.
У першому сеті Цуренко поступалася 2-5, потім зуміла зрівняти рахунок, але на тай-брейку Плішкова виявилася більш вдалою. Українка впевнено провела другу партію: 6-2, але вирішальний сет залишився за представницею Чехії.
Леся Цуренко та Еліна Світоліна - єдині представниці України, що потрапили в основну сітку турніру. Світоліна проведе матч першого раунду пізніше.
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