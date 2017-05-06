Українка Леся Цуренко поступилася третій ракетці світу Кароліні Плішковій в Мадриді

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти у другий раунд престижного турніру WTA Premier Mandatory Mutua Madrid.

У стартовому матчі киянка за 2 години 10 хвилин поступилася третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії: 6-7(5), 6-2, 2-6, повідомляє офіційний сайт WTA.

У першому сеті Цуренко поступалася 2-5, потім зуміла зрівняти рахунок, але на тай-брейку Плішкова виявилася більш вдалою. Українка впевнено провела другу партію: 6-2, але вирішальний сет залишився за представницею Чехії.

Леся Цуренко та Еліна Світоліна - єдині представниці України, що потрапили в основну сітку турніру. Світоліна проведе матч першого раунду пізніше.