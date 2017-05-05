Українка Алла Черкасова завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби у Сербії

Українська борчиня Алла Черкасова стала бронзовую медалісткою чемпіонату Європи з жіночої боротьби, який проходить у сербському Нові-Сад.

У п'ятницю львів'янка посіла третє місце на першості континенту у категорії до 69 кг. У поєдинку за бронзу українка здолала суперницю з Туреччини Бусе Тосун. Рахунок сутички - 11-4, повідомив офіційний сайт змагань.

На шляху до бронзи Алла Черкасова перемогла суперниць з Німеччини та Австрії, і лише у півфіналі поступилася Марії Мамашук з Білорусі.

Це третя медаль для збірної України на чемпіонаті Європи. У перший день турніру срібло для "синьо-жовтої" команди завоювала Ілона Семків (48 кг), а у категорії до 64 кг бронза на рахунку Юлії Ткач.