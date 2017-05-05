Старт ювілейної 100-ї велогонки Giro d'italia приніс сенсацію від дебютанта

5 травня на Апеннінах стартувала ювілейна 100-а велогонка Giro d'italia. Гонка стартувала в Альгеро на острові Сардинія, а фінішує 28 травня в Мілані.

Маршрут сотої Giro d'italia складається з 21 етапу загальною протяжністю 3572 км, що на 105 км довше, ніж Джиро 2016 року. Найдовшим буде 12-й етап гонки — 237 км, а найкоротшим 14-й етап — 131 км. У програмі також п'ять етапів з фінішем в гору вищої категорії: 4-й етап на гору Етна; 9-й етап до гірського масиву Маєлла, 14-й етап до "святих гір" в Оропа, 18-й етап до Ортизеі і 19-й етап до Пьянкавалло.

Найвища вершина гонки буде розташовуватися на Стельвіо по ходу 16-го етапу. Під час гонки буде 3 дні відпочинку, повідомляє офіційний сайт Giro.

Читайте такожВ Італії після зіткнення з вантажівкою загинув відомий велогонщикНа першому ж етапі не обійшлося без сенсацій. 25-річний дебютант з Австрії Лукас Пестльбергер (команда Bora-Hansgrohe) зміг фінішувати першим, подолавши 206 км дистанції за 5 годин, 13 хвилин і 35 секунд. Другим прийшов австралієць Калеб Еван з команди Orica-Scott, а замкнув трійку призерів німець Андре Грайпель, який виступає за Lotto Soudal.

Зазначимо, що ювілейна гонка почалася з хвилини мовчання на честь загиблого велогонщика Мікеле Скарпоні, його ім'ям також названо один із підйомів Giro d'italia.

Наступний етап з Ольбія в Тортолі (221 км) відбудеться 6 травня.