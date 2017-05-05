На 16-річну чемпіонку Європи з дзюдо українку Дар'ю Білодід ведуть полювання інші країни

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва в інтерв'ю NewsOne розповів про те, що у сенсаційної 16-річної чемпіонки Європи Дар'ї Білодід вже є пропозиції змінити громадянство України.

У кінці квітня Дар'я Білодід здивувала весь світ, перемігши на дорослому чемпіонаті Європи, який проходив у Варшаві. При тому, що це був дебютний дорослий турнір для 16-річної спортсменки!

Такий успіх не залишився без уваги не тільки в Україні. Якщо Даша в такому віці витворяє таке, то на що ж вона буде здатна на Олімпіаді-2020, до якої залишається ще 3 роки? Дар'я Білодід вже зараз – потенційна золота медалістка Ігор-2020 в японському Токіо, і багато країн не пошкодували б мільйонів, щоб роздобути майбутню суперзірку дзюдо.

"Такі пропозиції, наскільки мені відомо, вже є. Але поки це не офіційно. Ми всіма силами будемо прагнути зберегти Дашу Білодід для збірної України. Хоч я і вважаю за краще говорити по факту і не хотів би поки називати її "зіркою" або "діамантом", але потенціал у неї величезний.

У нас нове керівництво Федерації дзюдо України і нам не те, щоб прямо пообіцяли, але попередня домовленість є, що для спортсменів класу "еліт" будуть створені належні умови", – зазначив Віталій Дуброва.

Як повідомляв УНІАН, відома українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська змінила громадянство і буде виступати за збірну Азербайджану.

Федерацію дзюдо України нещодавно очолив скандальний екс-глава Національної фіскальної служби України Роман Насіров.