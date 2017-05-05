Українська дзюдоїстка змінила громадянство і починаючи з травня буде виступати за Азербайджан

Відома дзюдоїстка Ірина Кіндзерська змінила українське громадянство на азербайджанське.

25-річна спортсменка, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кг, отримала привабливу пропозицію від Азербайджану у вигляді заробітної плати в 2000 доларів на місяць і солідних призових за перемоги, повідомив Xsport.

Читайте такожВідстороненого голову ДФС Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України (фото)Дебют Кіндзерскої під новим прапором відбудеться 12-22 травня на Іграх Ісламської Солідарності в столиці Азербайджану.

Українська федерація, яка підготувала і виростила спортсменку, не отримає за це жодної компенсації, визнав головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

За його словами, у новій команді у спортсменки буде більше шансів потрапити на Олімпійські ігри. "В Ріо Кіндзерська не поїхала, оскільки програла конкуренцію в збірній Світлані Яромці. Зрештою, фінансові умови в Азербайджані набагато кращі. До того ж, Ірина вийшла заміж за азербайджанця", - підкреслив головний тренер збірної України.

Ірина Кіндзерська захищала честь України на Олімпійських іграх в Лондоні в 2012-му. Зовсім недавно Кіндзерська під прапором України виграла суперпрестижний турнір Гран-Прі в Дюссельдорфі.

Зазначимо, що Федерацію дзюдо України два тижні тому очолив відсторонений від виконання обов'язків керівника Національної фіскальної служби України Роман Насіров.