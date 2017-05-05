Тренувальний комплекс для підготовки українських біатлоністів хочуть відновити у Тернополі

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов прийняв рішення відкрити у Тернополі філію Центру олімпійської підготовки з біатлону. Про це сказав начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, повідомляє видання Наш день.

Нещодавно в Києві відбулася нарада, на якій прийняли рішення про відкриття філіалу підготовки біатлоністів у Тернополі. Після створення такого центру до Тернополя повернуть еліту українського біатлону, яку тимчасово забрали до Чернігова, сказав Мацикур.

«Гадаю, що паралельно з цим приїде необхідне екіпірування та набої для тренувань і ми отримаємо повноцінну підтримку від міністерства, гідну рівню виступів наших спортсменів», – зазначив Віктор Мацикур.

При цьому він наголосив, що єдиним можливим варіантом відновлення біатлонного комплексу в Підгородньому, що поблизу Тернополя, є переведення бази у державну власність. Наразі база належить товариству «Колос», у якого не має коштів для її фінансування.

«Ми не можемо допустити знищення такого спортивного об’єкту, тому, звісно, не будемо спокійно спостерігати, як місцевий керівник «Колосу» Георгій Гунтік буквально вбиває тернопільській біатлон. Робитимемо все від нас залежне, щоб база перейшла у власність держави», – підкреслив Віктор Мацикур.